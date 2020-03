Coronavirus: Fassina (Leu), spread Btp continua a salire, Bce che fa?

- Il deputato di Liberi e uguali Stefano Fassina si chiede dove siano "i maggiori acquisti di Titoli di Stato italiani promessi venerdì scorso dopo le tragiche delle parole della presidente Lagarde" e in una nota spiega: "Lo spread tra Btp e Bund è arrivato quasi a 300bp. È un aumento di 100bp rispetto a giovedì scorso prima delle misure della Bce, oltre il picco post conferenza stampa della Lagarde. In che misura è intervenuta ieri e oggi la Bce? Dove deve arrivare il costo del debito per l'Italia affinché Francoforte intervenga? Quanti ulteriori danni economici e sociali, completamente evitabili, si devono determinare prima che la politica riprenda il controllo della moneta e i governi dell'Eurozona indichino alla Bce l'unica strada da percorrere immediatamente: acquistare, per l'ammontare necessario, i titoli degli Stati più in difficoltà per evitare che il debito pubblico diventi insostenibile, dato il collasso del Pil?" E ancora, il parlamentare di Leu esorta: "Il Consiglio europeo autorizzi la Bce a avviare l'Omt senza condizioni. Oppure, l'obiettivo è portare l'Italia nelle condizioni di dover chiedere l'intervento del Mes e il Memorandum della Troika? Presento - annuncia poi - interrogazione urgente al ministro Gualtieri per conoscere acquisti Bce".(Com)