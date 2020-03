Trasporti: Regione Lombardia anticipa a agenzie Tpl 233,6 milioni per funzionamento servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia anticipa alle Agenzie del Tpl 233,6 milioni di euro di risorse regionali per garantire il funzionamento del trasporto pubblico nel 2020 e l’equilibrio economico delle aziende del settore. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi. “L’erogazione in via prioritaria delle risorse regionali – dichiara l’assessore Terzi - si rende necessaria perché il decreto del Governo che assegna alle Regioni l’80 per cento del Fondo nazionale trasporti non è stato ancora perfezionato, nonostante dovesse essere approvato per legge entro il 15 gennaio. L’intervento di Regione assicurerà il funzionamento del servizio e la sostenibilità economica delle aziende per quanto riguarda il pagamento di dipendenti e fornitori”. (segue) (Com)