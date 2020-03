Trasporti: Regione Lombardia anticipa a agenzie Tpl 233,6 milioni per funzionamento servizio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delibera prevede inoltre per il triennio 2020-2022 l’assegnazione di ulteriori 15 milioni di euro di risorse regionali (5 milioni annui) per sostenere il servizio Tpl nelle aree di montagna o scarsamente abitate. “Abbiamo stabilizzato per il triennio – aggiunge Terzi - il contributo annuo aggiuntivo di 5 milioni per le aree a domanda debole, in modo che le Agenzie del Tpl abbiano gli strumenti per programmare e garantire servizi di trasporto adeguati anche nei piccoli paesi”. Nei giorni scorsi gli assessori regionali di Lombardia, Veneto, Piemonte, Piemonte e Liguria avevano scritto una lettera al governo per sollecitare lo sblocco dei finanziamenti statali. A partire dai prossimi giorni saranno erogate alle agenzie del Tpl le prime tre mensilità del 2020 per un importo di 156 milioni di euro a valere sulle risorse regionali, sul totale di 233,6 milioni stanziati da Regione nel 2020 per integrare i fondi statali. (Com)