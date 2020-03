Polonia: sindacati contro Amazon, condizioni di lavoro poco sicure rispetto a coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I centri Amazon in Polonia funzionano a pieno regime nonostante il coronavirus e per questo i sindacati lanciano l'allarme sulla situazione, giudicata in contrasto con le norme vigenti di prevenzione del contagio. In particolare i sindacati che operano congiuntamente nei centri Amazon Fulfillment Poland hanno presentato una lettera ai rispettivi voivodati (Lodzki, Dolnoslaski, Zachodniopomorskie, Slaskie, Wielkopolski) chiedendo un intervento per la chiusura dei magazzini. Secondo i sindacati i centri Amazon sono aperti 7 giorni su 7 impiegando giovani (che possono essere portatori), persone di mezza età e anche anziani (compresi pensionati) che sono le persone più a rischio contagio da Covid-19. Alcuni dipendenti lavorano a bordo di camion in cui più lavoratori viaggiano insieme per ore, il che sottolinea ulteriormente la portata della minaccia e il suo raggio d'azione territoriale. (segue) (Vap)