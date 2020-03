Polonia: sindacati contro Amazon, condizioni di lavoro poco sicure rispetto a coronavirus (2)

- In risposta a queste preoccupazioni, la rappresentante di Amazon Natalia Skowronska ha osservato in un comunicato che i magazzini in Polonia della compagnia servono un piccolo numero di clienti nel paese e sono focalizzati principalmente sul mercato tedesco, il che significa che la loro attività non ha alcun impatto sulla fornitura di prodotti di base ai polacchi. "Siamo un'azienda responsabile che mette al primo posto la sicurezza dei suoi dipendenti, partner e clienti. Abbiamo introdotto una serie di soluzioni e misure preventive in tutti i settori della nostra attività per gestire correttamente la situazione", ha risposto successivamente Amazon con una nota. (Vap)