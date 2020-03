Coronavirus: Cesaro (FI), pochi tamponi in Campania, serve piano straordinario

- "La Campania, con lo 0,04 per cento di popolazione sottoposta ai tamponi, resta purtroppo ultima in Italia per numero di prelievi. Troppo pochi per garantire dati affidabili e contromisure adeguate. Capisco sforzi e le difficoltà ma è necessario e urgente fare molto di più". Lo ha affermato in una nota il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro che ha proseguito: "Faccio appello al governatore De Luca perché rilanci al massimo l'attività di prelievo e intervenga con misure eccezionali per superare la grave insufficienza e inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuali per medici, infermieri e operatori sanitari che, come ci raccontano le cronache, sono sovraesposti al contagio e continuano ad ammalarsi quotidianamente". Cesaro ha infine concluso: "L'attuale modello Campania è ancora debole e va dunque ripensato. Serve un piano straordinario: De Luca avvii subito una campagna di prelievi a tappeto e proceda immediatamente a dotare gli operatori sanitari di dispositivi adeguati, a partire dalle mascherine Ffp2 o Ffp3 visto che quelle chirurgiche non proteggono quanti sono chiamati ad operare con pazienti positivi al test Covid-19". (Ren)