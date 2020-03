Coronavirus: Ciaramella, in Campania grande prova di concretezza da De Luca

- La Regione ha annunciato che i tamponi per il coronavirus, oltre che al Cotugno, potranno essere effettuati anche all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta a Napoli e a Caserta. Soddisfatto il consigliere regionale Antonella Ciaramella che in una nota ha commentato: "Questo risultato, insieme alla grande prova di concretezza e forza che sta dando il presidente De Luca è il frutto di un lavoro incessante e determinato svolto negli ultimi tre anni. Solo chi ha imparato a conoscere a fondo il sistema sanitario regionale con le sue falle e i suoi punti di eccellenza, costruendo un comando saldo e autorevole poteva rispondere così alla più grande emergenza sanitaria che noi abbiamo mai conosciuto". Quindi ha concluso: "Presto si aggiungerà il nuovo presidio di cura del Loreto Mare, dimostrando la tempestività di diagnosi e assistenza della Regione Campania.Questa è la prova che il sud funziona. Una prova che dovremmo ricordarci anche quando l'emergenza sarà finita per dare inizio a una nuova stagione di efficienza basata su sicurezza e fiducia acquisite in noi e nei nostri mezzi."(Ren)