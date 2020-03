Nepal: Pradesh 2, assemblea legislativa si prepara a votare la scelta del nome (4)

- Con la riforma costituzionale del 2015, il Nepal ha acquisito un assetto federale: il paese himalayano si articola in sette Stati. Il compito di denominare le nuove entità spetta alle assemblee statali, elette il 26 novembre e il 7 dicembre 2017 in due fasi. Tuttavia, diversi capi dei governi statali hanno esplicitamente dichiarato di non avere fretta, per vari motivi: sia perché ci sono altre priorità; sia perché, soprattutto in certi Stati, la scelta del nome comporta anche rischi di proteste dal momento che ci sono rivalità tra un territorio e l’altro. Finora cinque Stati hanno deciso come chiamarsi. (segue) (Inn)