Nepal: Pradesh 2, assemblea legislativa si prepara a votare la scelta del nome (6)

- Per quanto riguarda il Pradesh 5, una commissione speciale dell’assemblea legislativa statale, istituita da quasi due anni per suggerire delle proposte all’aula, ha raccomandato la denominazione Lumbini, ma non è ancora stato raggiunto un consenso sulla capitale. I quindici membri della commissione hanno raccolto pareri e visitato tutti i dodici distretti, concentrando l’interesse su tre: le città che potrebbero diventare capitale sono Butwal e Sainamaina nel distretto di Rupandehi, Banganga e Buddhabatika (o Buddhabhumi) in quello di Kapilvastu, e Bhalubang (o Bhaluwang) e Lamahi nel Dang. Nel Pradesh 1, al contrario, c’è un accordo sulla capitale, ma non sul nome. Le opzioni sono Koshi, Koshi Kirant e Sagarmatha. (Inn)