Usa: primarie Democratici, stanotte sfida fra Biden e Sanders in tre importanti Stati

- La corsa per la nomina del candidato presidenziale del Partito democratico Usa fa tappa questa sera in tre importanti Stati, vale a dire Arizona, Illinois e Florida. L’emergenza coronavirus ha portato al rinvio delle operazioni di voto previste sempre in nottata in Ohio, su richiesta delle autorità locali. Il favorito fra i candidati democratici, l’ex vicepresidente Joe Biden, arriva a questa tornata di primarie con un consistente vantaggio nei sondaggi rispetto al rivale, il senatore del Vermont Bernie Sanders. Nonostante il conteggio dei delegati raccolti finora non sia ancora nettamente squilibrato (898 per Biden, 745 per Sanders), i risultati di questa tornata potrebbero definitivamente chiudere la corsa, vista anche l’importanza degli Stati in palio. (segue) (Nys)