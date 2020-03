Usa: primarie Democratici, stanotte sfida fra Biden e Sanders in tre importanti Stati (2)

- Dalla notte del Super Tuesday, lo scorso 3 marzo, Biden sembra ormai destinato ad aggiudicarsi la nomination per sfidare Donald Trump il prossimo autunno. L’ex vicepresidente ha infatti vinto anche nello Stato di Washington, i cui risultati sono arrivati ieri dopo quasi una settimana di spoglio. Per Sanders sarebbe necessario ribaltare tutti i sondaggi che al momento lo danno in svantaggio nei prossimi appuntamenti elettorali, una prospettiva molto improbabile. L’epidemia di coronavirus che si sta ormai diffondendo negli Stati Uniti potrebbe però secondo alcuni analisti avere un impatto sulla corsa alle primarie democratiche, nel caso i sostenitori di Biden, statisticamente più anziani, decidessero di non presentarsi ai seggi. Il senatore del Vermont può invece vantare una base elettorale formata principalmente da giovani, un elemento da tenere in considerazione soprattutto in quegli Stati dove il margine di scarto nei sondaggi fra i due candidati non è particolarmente elevato. (segue) (Nys)