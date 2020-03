Usa: primarie Democratici, stanotte sfida fra Biden e Sanders in tre importanti Stati (3)

- Non è il caso della Florida, dove si aggiudicano 219 delegati e Biden gode di oltre il 60 per cento del sostegno nei sondaggi, con Sanders fermo al 25 per cento. Dati simili anche in Illinois (155 delegati), mentre in Arizona (67 delegati) il vantaggio dell’ex vicepresidente cala maggiormente, attestandosi poco oltre il 50 per cento contro l’oltre 30 per cento di Sanders. Per quanto riguarda l’Ohio, il governatore Mike DeWine ha chiesto di posticipare le operazioni di voto per le primarie del Partito democratico al 2 giugno, vista la situazione di emergenza creatasi per via del coronavirus. Nello Stato sono già stati confermati 50 casi di Covid-19, e per questo motivo il governatore ha citato rischi per la sicurezza degli elettori, pur spiegando che “il loro diritto al voto sarà preservato”. La richiesta di DeWine ha ricevuto sostegno bipartisan, sia da esponenti dei Democratici che dai Repubblicani. La decisione definitiva sull’annullamento delle operazioni di voto previste per stanotte spetta ai tribunali locali, per quanto difficilmente ci sarà una risposta negativa in tal senso dalla Corte suprema dell’Ohio. (segue) (Nys)