Usa: primarie Democratici, stanotte sfida fra Biden e Sanders in tre importanti Stati (4)

- La crescita di Biden nei sondaggi è stata avvantaggiata dal sostegno ricevuto da diversi altri candidati alle primarie democratiche, progressivamente ritiratisi, che hanno fatto emergere il politico 77enne come la figura di riferimento per l’ala moderata del partito, in contrapposizione con il più radicale Sanders. Per quest’ultimo, la mancanza di endorsement pesanti nelle ultime settimane ne ha messo in luce un sostanziale isolamento politico, nonostante la popolarità del senatore fra i giovani e la comunità latinoamericana. Biden e Sanders si sono confrontati pubblicamente nella serata di domenica, per la prima volta l’uno contro l’altro. Nel corso del dibattito in diretta televisiva nazionale, tenuto senza spettatori in studio per via dell’emergenza coronavirus, il tema centrale è stato inevitabilmente quello della sanità. Biden ha dichiarato che se fosse attualmente presidente, varerebbe un "programma multi-multi-miliardario" per il contenimento del Covid-19 e per dare sostegno economico ai lavoratori e alle imprese. Nella sua strategia di risposta all’emergenza, dovrebbero essere coinvolte anche le Forze armate; secondo l'ex vicepresidente, l'attuale situazione è infatti da considerare "come una guerra". (segue) (Nys)