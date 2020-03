Usa: primarie Democratici, stanotte sfida fra Biden e Sanders in tre importanti Stati (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sanders, che promuove da tempo l'adozione di un sistema di sanità pubblica molto più inclusivo, aperto anche agli immigrati irregolari, ha affermato che l'emergenza attuale attesta in maniera evidente l'urgenza di rivedere radicalmente il modello sanitario statunitense. Nel corso del dibattito, Biden ha poi promesso che sceglierà una donna come candidata alla vicepresidenza Usa, mentre Sanders ha ribadito che in caso di sconfitta alle primarie garantirà l'unità del Partito democratico in vista dello scontro elettorale di novembre con Trump. (Nys)