Coronavirus: Agenzia Giovani partecipa alla campagna "Distanti ma uniti"

- L'Agenzia nazionale per i giovani partecipa alla campagna "Distanti ma uniti home community" promossa dal ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto e propone su tutti i suoi canali di comunicazione un palinsesto dedicato all'informazione e all'approfondimento per i ragazzi. Motore dell'iniziativa è il network istituzionale di radio "Ang in radio" che offrirà un palinsesto realizzato grazie ai progetti giovanili che hanno coinvolto 600 ragazzi in 44 "antenne" dislocate in 13 regioni sviluppati nei mesi scorsi. In programma dirette Facebook del direttore generale Domenico De Maio che racconterà le attività nazionali e internazionali dell'Agenzia, poi collegamenti video con ospiti dal mondo dell'associazionismo, della cultura e delle istituzioni ed infine trasmissione di clip di progetti ed eventi. Un cartellone digitale molto ricco che si caratterizza fortemente perché pensato e realizzato interamente da giovani per i giovani. Domenico De Maio, direttore generale dell'Agenzia nazionale per i giovani ha dichiarato: "In un momento così delicato per la vita del Paese i giovani stanno rispondendo con grande senso di responsabilità provando a costruire una comunità digitale estemporanea attraverso la realizzazione di attività spontanee ed innovative nell'ambito dei programmi europei che gestiamo, e non solo. Sulla scia di questo impulso abbiamo deciso di mettere a sistema le esperienze digitali immaginando un palinsesto del tutto innovativo nell'ambito dell'iniziativa del Ministero dello Sport e dei Giovani". (segue) (Ren)