Coronavirus: Agenzia Giovani partecipa alla campagna "Distanti ma uniti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' nostro compito - ha aggiunto il direttore dell'Agenzia - coinvolgere i giovani nella rivoluzione delle nostre abitudini che sta avvenendo perché loro, meglio di tutti, conoscono le nuove tecnologie. I giovani rappresentano il vero punto di svolta di questa crisi sanitaria e sociale", ha concluso De Maio. L'Agenzia nazionale per i giovani è l'ente governativo, vigilato dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Commissione Europea, che gestisce in Italia i programmi europei Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà e iniziative di concerto con il Governo con risorse nazionali del fondo Politiche Giovanili. Alla campagna "Distanti ma uniti home community" hanno aderito anche Google, Youtube, Tik Tok, Skuola.net, Scuola Zoo, Dire Giovani e tutte le Federazioni sportive. Dal lunedì al venerdì alle ore 8, 14 e 20 andranno in onda i migliori podcast tra i circa 800 realizzati. Tutti i giorni alle 13.45 ci sarà Ang Gate con ospiti dal mondo del giornalismo, cultura, startup, associazionismo, spettacolo, musica e sport tra cui le interviste a Claudio Cecchetto (venerdì 20 marzo alle ore 9.45) e Paolo Borrometi (in onda venerdì 27 marzo alle 9.45). Inoltre, pillole informative sul programma Erasmus Plus (tutti i lunedì alle 13.15) e Corpo Europeo di Solidarietà (tutti i mercoledì alle 14.30). (Ren)