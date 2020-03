Coronavirus: Ciarambino (M5s), attese fino a 7 giorni per tampone domiciliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste ore siamo sommersi da segnalazioni di cittadini che, nonostante presentino tutti i sintomi del contagio da Covid-19 e nonostante la richiesta di tampone parte dei loro medici di base, attendono fino a oltre 7 giorni per l'esame del tampone a domicilio". Lo ha dichiarato la capogruppo regionale della Campania del Movimento 5 stelle e responsabile nazionale Sanità Valeria Ciarambino. "Casi gravissimi - ha proseguito - di giovani o anziani, se non di intere famiglie anche con bambini piccoli, che hanno atteso o che ancora attendono a casa per giorni e giorni con febbre alta, tosse acuta e problemi respiratori. Un fenomeno certamente riconducibile, oltre che alla carenza di tamponi, a una procedura farraginosa che caratterizza soltanto la Campania. La nostra è infatti l'unica regione nella quale un potenziale contagiato è tenuto a contattare il medico di base o la guardia medica che, dopo consulto telefonico, invia le richieste di tampone al Dipartimento di prevenzione dell'Asl, che a sua volta le rigira al 118 che dovrà ottemperarvi assieme alla gestione delle emergenze ordinarie. In altre regioni è lo stesso Dipartimento d'igiene che, presa in carico la segnalazione, dispone immediatamente il tampone domiciliare". (segue) (Ren)