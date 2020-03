Coronavirus: Ciarambino (M5s), attese fino a 7 giorni per tampone domiciliare (2)

- "Ci facciamo portavoce degli appelli disperati di tantissimi cittadini e di medici e operatori del 118 - ha sottolineato Ciarambino - affinché anche la Regione Campania adotti le stesse pratiche in uso in tutte le altre regioni, introducendo una procedura più agile che eviti troppi passaggi, consenta di effettuare più tamponi e, nel contempo, non sovraccarichi ulteriormente il lavoro degli operatori del 118. Un intervento per tampone Covid, tra il raggiungimento del paziente, il trasporto dei tamponi al centro infettivologico, le fasi di vestizione e svestizione degli operatori e la successiva sanificazione del mezzo, tiene impegnati ambulanza e personale a bordo per circa 3-4 ore. Tempo sottratto agli interventi di urgenza sui pazienti contagiati che necessitano di ricovero, e agli interventi urgenti, alcuni anche di una certa gravità come casi di infarto o di ictus per i quali il fattore tempo è determinante", ha concluso l'esponente del M5s. (Ren)