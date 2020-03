Coronavirus: Rossomando (Pd) su carceri, per Salvini più importante propaganda che salute

- Per il vicepresidente dell'Assemblea di palazzo Madama e senatrice del Partito democratico, Anna Rossomando, "Matteo Salvini continua ad affrontare la questione dell'emergenza carceri legata al coronavirus in maniera semplicistica e strumentale. Le norme previste nel decreto legge 'Cura Italia' - continua la la parlamentare in una nota - puntano a garantire la salute di personale di polizia penitenziaria, popolazione detenuta e operatori. Le misure previste fanno riferimento oltretutto a una legge già esistente, la 199/2010, che prevede la possibilità di eseguire le pene detentive di durata non superiore a 18 mesi in luoghi esterni al carcere. Alla luce di questi elementi - conclude Rossomando - crediamo che sia dannoso continuare a fare propaganda su temi così delicati, invece che concentrarsi sul diritto alla salute".(Com)