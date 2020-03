Germania: Merz (Cdu) ha contratto il coroanvirus

- Esponente della destra dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Friedrich Merz ha contratto il nuovo coronavirus. È quanto reso noto oggi dallo stesso Merz, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, l'esponente della destra della Cdu ha dichiarato: “Il test diagnostico per il coronavirus che ho effettuato il 15 marzo scorso è positivo, fino alla fine della prossima settimana rimarrò a casa in quarantena”. Noto come deciso critico delle politiche del cancelliere Angela Merkel, Merz è candidato alla presidenza della Cdu. A tale incarico concorrono anche il primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia, Armin Laschet, e il presidente della commissione Affari esteri del Bundestag, Norbert Roettgen. Per eleggere il successore della presidente dimissionaria Annegret Kramp-Karrenbauer, la Cdu avrebbe dovuto tenere un congresso straordinario a Berlino il 25 aprile prossimo, rinviato a data da destinarsi a causa del coronavirus. A ogni modo, chi verrà eletto presidente della Cdu dovrà essere confermato nell'incarico al congresso annuale che il congresso terrà a Stoccarda dal 3 al 5 dicembre. (Geb)