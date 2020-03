Romania: ministro Esteri chiede a Ungheria corridoio umanitario per transito cittadini "bloccati"

- Il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu, ha chiesto all'omologo ungherese, Peter Szijjarto, in una conversazione telefonica, di creare un corridoio umanitario di emergenza per consentire il transito verso la Romania, attraverso il territorio magiaro, di tutti i cittadini romeni attualmente bloccati al confine tra Austria e Ungheria. Lo riferisce la diplomazia di Bucarest con un comunicato. "Il ministro Bogdan Aurescu ha sottolineato la natura molto delicata della situazione creatasi, anche a causa del fatto che le informazioni non sono state disponibili con sufficiente anticipo, e ha chiesto il sostegno della sua controparte per la creazione urgente da parte delle autorità ungheresi di un corridoio umanitario che consenta il transito continuo attraverso l'Ungheria verso la Romania di tutti i cittadini romeni attualmente al confine tra Austria e Ungheria", si legge nel comunicato. (segue) (Rob)