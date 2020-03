Romania: ministro Esteri chiede a Ungheria corridoio umanitario per transito cittadini "bloccati" (2)

- Secondo la diplomazia di Bucarest, Szijjarto ha confermato che l'Ungheria sosterrà, come misura eccezionali, per una sola volta, il rimpatrio dei cittadini romeni il più presto possibile: i dettagli riguardanti l'ingresso nel territorio ungherese e il transito fino al confine con la Romania dovranno essere stabiliti dalle autorità competenti dei ministeri dell'Interno dei due paesi. La discussione tra i due ministri è avvenuta a seguito della decisione dell'Ungheria di chiudere i confini, diventata applicabile dal 17 marzo a mezzanotte: una situazione che, in assenza di una notifica preventiva, ha portato alla creazione di blocchi al confine tra Austria e Ungheria, in direzione dell'ingresso sul territorio ungherese. In questo contesto e sullo sfondo di molteplici segnali ricevuti da cittadini romeni al confine di Nickelsdorf che desiderano tornare in Romania da diversi Stati europei, il ministro Aurescu ha sottolineato la situazione umanitaria creatasi, con la presenza di un numero considerevole di famiglie con bambini e anziani (finora complessivamente oltre 3.500 persone) e ha chiesto l'urgente adozione da parte delle autorità ungheresi di misure per consentire il ripristino del loro ingresso. (Rob)