Coronavirus: Rostan (Iv), distribuzione kit protezione per medici è vera emergenza

- "Ritengo fondamentale che le misure relative agli approvvigionamenti dei dispositivi di protezione individuale del personale dipendente delle aziende ospedaliere siano attuate immediatamente ed estese anche ai medici di famiglia, ai pediatri, agli specialisti ambulatoriali che stanno contribuendo in maniera determinante, con la loro attività sul territorio, ad alleggerire il carico dei pronto soccorso ospedalieri". Lo ha dichiarato Michela Rostan, vicepresidente della commissione Affari sociali della Camera. "Bisogna metterli nelle condizioni migliori possibili per rimanere accanto ai loro assistiti - ha continuato Rostan - che restano a casa ad affrontare il decorso della malattia, la quarantena volontaria o altre patologie per le quali è sconsigliabile che si rechino in questo momento presso gli ospedali. Il tributo che i professionisti sanitari stanno pagando con 2.300 casi positivi dei quali 1.900 sono medici e infermieri è assolutamente eccessivo e deve essere a tutti i costi ridimensionato. La distribuzione dei kit di protezione è in questo momento la vera emergenza nazionale. L'appello della Federazione nazionale degli ordini dei medici, della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche e della Federazione nazionale dei medici di medicina generale non deve cadere inascoltato". (segue) (Ren)