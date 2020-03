Coronavirus: Rostan (Iv), distribuzione kit protezione per medici è vera emergenza (2)

- "La previsione nel decreto 'Cura Italia' di 3,5 miliardi di euro per il comparto della sanità pubblica e della Protezione civile - ha proseguito la deputata di Italia Viva - è una prima risposta importante del governo alle migliaia di operatori sanitari che stanno combattendo senza sosta in prima linea il coronavirus. Occorre però accelerare al massimo tutte le procedure previste nel decreto per dare attuazione all'implementazione del personale che consentirebbe di colmare nel più breve tempo possibile le carenze degli organici dei servizi di emergenza e di quelli ospedalieri messi a dura prova dalla diffusione del contagio", ha concluso Rostan. (Ren)