Coronavirus: Regione Lombardia attiva piattaforma 'Open scuola' per e-learning

- È attivo il progetto 'Open scuola', con cui Regione Lombardia intende sostenere le scuole e i docenti mettendo a loro disposizione la piattaforma Open innovation per condividere i propri modelli di erogazione di formazione a distanza e i materiali didattici, così da favorire il confronto e la collaborazione e far emergere e sviluppare le best practice esistenti. "Nella community docenti, studenti e famiglie possono accedere a documenti, notizie, discussioni e strumenti utili per la gestione della didattica a distanza - ha detto il vicepresidente Fabrizio Sala - e trovare supporto per il loro utilizzo". In collaborazione con la direzione generale Istruzione, Formazione e Lavoro, è stata inoltre pubblicata una manifestazione di interesse per servizi di e-learning gratuiti messi a disposizione da aziende e associazioni. (segue) (Com)