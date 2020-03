Coronavirus: Regione Lombardia attiva piattaforma 'Open scuola' per e-learning (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su Open innovation - ha aggiunto il vicepresidente Sala - verrà attivata una pagina dedicata alle aziende che vogliano aderire all'iniziativa rendendo disponibile gratuitamente la propria strumentazione e le soluzioni tecnologiche con cui mettere in contatto docenti e studenti e assicurare la continuità didattica ed il diritto allo studio". I soggetti interessati possono manifestare la propria disponibilità attraverso la community Open scuola. Le proposte devono riguardare strumenti e servizi messi a disposizione a titolo gratuito con riferimento all'utilizzo e al tutorial. La gratuità va intesa sia nella fase di adesione ed utilizzo dello strumento, sia al termine. In ogni caso, nessun onere potrà gravare sulle istituzioni scolastiche e formative o sull'Amministrazione regionale. "Regione Lombardia mette a disposizione di tutti gli studenti del nostro territorio un prezioso aiuto - ha commentato l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli - per svolgere in maniera ancora più efficace la formazione a distanza che tante scuole e centri di formazione professionale stanno sperimentando. Mi auguro che siano numerosi i soggetti economici che risponderanno alla nostra chiamata e sono certa che questa situazione di emergenza possa rappresentare per il mondo della scuola e della formazione anche una grande opportunità per innovare la didattica". (Com)