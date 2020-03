Libia: Haftar scende in campo contro il coronavirus e rafforza la presa sul paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale libico Khalifa Haftar ha deciso di scendere in campo per accreditarsi come l'uomo forte in grado di impedire l'epidemia di coronavirus potenzialmente catastrofica e unico leader capace di gestire la crisi al livello nazionale. Nonostante le milizie di Haftar siano impegnate nel conflitto per conquistare (o liberare, nella visione di Bengasi) Tripoli dalle forze del Governo di accordo nazionale (o dai terroristi dei Fratelli musulmani, sempre secondo la visione della Libia orientale), dalla Cirenaica arrivano notizie di nuove disposizioni per fermare il dilagare del virus Sars-Cov-2. Una di questa riguarda la decisione di chiudere tutte le moschee dell'est della Libia da parte del governo "provvisorio" non riconosciuto dalla Comunità con sede a Bengasi. La scorsa settimana, inoltre, è stata formata l'Alta commissione per la lotta al coronavirus da parte del Comando generale con sede a Rajma, fuori Bengasi. Ad annunciarlo è stato direttamente il capo di Stato maggiore delle forze di Haftar, Abdel Razzaq al Nadori, il quale ha invitato i cittadini alla calma e a non farsi prendere dal panico. Parlando nel corso di una conferenza stampa, l'ufficiale ha assicurato che "la Libia è ancora libera da questo virus ed è tutto sotto controllo". (segue) (Lit)