Libia: Haftar scende in campo contro il coronavirus e rafforza la presa sul paese (2)

- Nonostante queste rassicurazioni, l'Esercito nazionale libico (Lna) di Haftar ha lanciato una campagna di sterilizzazione delle strutture pubbliche "per prevenire la diffusione del nuovo coronavirus". Secondo Khaled al Mahjoub, portavoce dell'ufficio stampa dell'Lna, la 155ma divisione di fanteria “ha condotto operazioni di sterilizzazione all'aeroporto internazionale Benina di Bengasi, nell'ambito della campagna lanciata dal comando generale dell'Lna per contrastare il diffondersi del coronavirus e prevenirne la sua diffusione in Libia". Queste misure proseguiranno “fino a quando tutte le aree interessate non saranno sterilizzate, secondo il piano sviluppato dal Comitato supremo per combattere l'epidemia da coronavirus”. Quest’ultimo organismo “ad hoc” annovera lo stato maggiore dell'Esercito, i funzionari del ministro dell’Interno, della Sanità del governo della Cirenaica e un comitato medico consultivo. Al Mahjoub ha aggiunto che questo comitato “sarà responsabile di fornire tutti i mezzi per combattere il virus in Libia”. (segue) (Lit)