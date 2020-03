Libia: Haftar scende in campo contro il coronavirus e rafforza la presa sul paese (3)

- Il primo ministro del governo ad interim libico, Abdullah al Thinni, ha discusso ieri con il suo ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Abdel-Hadi Lahweej, circa le condizioni della comunità libica in vari paesi del mondo, in particolare quelli in cui si è diffusa la pandemia. Secondo l'ufficio stampa del governo di Bengasi, Al Thinni ha discusso dei meccanismi di comunicazione con la comunità libica in questi paesi. Lahweej ha informato al Thinni dei contatti internazionali che ha avuto con l'Organizzazione mondiale della sanità e la Repubblica popolare cinese per beneficiare dell'esperienza del controllo della pandemia e del suo contenimento. Sempre ieri, inoltre, si è svolto un incontro allargato presso il comune di Al Baida, nell'est della Libia, per discutere degli ultimi sviluppi e delle misure precauzionali per combattere il coronavirus. Nella riunione si è deciso di formare di un comitato di emergenza e di affidare all'ospedale di Mansoura il compito di accogliere e isolare i casi sospetti. Il centro di Sadriya ad al Baida hanno ricevuto invece l'incarico di monitorare, indagare e individuare i casi sospetti. E' stato altresì deciso di tenere una seconda riunione con i rappresentanti dei comuni di Jabal al Akhdar, al Baida, Shahat, al Sahel e Wardama, per unificare gli sforzi contro la diffusione del coronavirus. (segue) (Lit)