Libia: Haftar scende in campo contro il coronavirus e rafforza la presa sul paese (4)

- Il governo non riconosciuto dell'est ha dato prova di essere molto proattivo nella risposta al virus. I ministeri dell'Interno e della Salute dell'est, infatti, hanno subito attuato una serie di misure precauzionali restrittive nei porti e aeroporti sotto il loro controllo. Cosa ancora più importante, l'esecutivo di Bengasi ha inviato una spedizione di medicinali, ambulanze e forniture di emergenza al consiglio governativo del comune di Zintan, “città-Stato” nell'ovest della Libia. Vale la pena ricordare che il controllo di questo territorio, dove passa peraltro il gasdotto GreenStream che porta il gas in Italia, potrebbe essere fondamentale per la guerra a bassa intensità che si combatte a sud di Tripoli. Il sottosegretario del ministero della Sanità del governo della Cirenaica, Boshikh Ahmed, ha dichiarato in una nota che l'invio di questa spedizione prende in considerazione la scarsità di medicinali della città, "oltre alla necessità di una prevenzione e dei preparativi contro il coronavirus, che è diventato la prima preoccupazione del cittadino": un accusa implicita al Governo di accordo nazionale (Gna) che, secondo le critiche in arrivo dalla Cirenaica, non starebbe facendo abbastanza per evitare un'epidemia. (segue) (Lit)