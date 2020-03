Libia: Haftar scende in campo contro il coronavirus e rafforza la presa sul paese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento non si registrano casi di contagio nell'ex Jamahiriya di Gheddafi, caso unico in tutta la regione. Tuttavia, due persone sono state messe in quarantena nell'ospedale Kuwayfiyah, a est del capoluogo della Cirenaica. Si tratta di due cittadini libici, uno proveniente dall'Iran e un altro da un paese vicino di cui non si conosce il nome. Diverso invece è l'atteggiamento che si registra nell'ovest della Libia. Il Governo di accordo nazionale guidato dal premier Fayez al Sarraj ha decretato lo stato d’emergenza a partire dal 16 marzo. Restano chiusi porti ed aeroporti, oltre che scuole, bar e sale per le feste, per impedire la possibile diffusione di un’epidemia di Covid-19 nel paese. E' stata decisa inoltre la chiusura delle scuole in alcune zone, anche se solo ieri il ministro della Salute del Governo di accordo nazionale libico ha deciso di formare una commissione per monitorare eventuali casi di contagio. (segue) (Lit)