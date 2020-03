Libia: Haftar scende in campo contro il coronavirus e rafforza la presa sul paese (6)

- Nella giornata di ieri, il ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico, Fathi Bashagha, ha inoltre discusso con alcuni funzionari francesi specializzati nella protezione civile "sui modi per creare ospedali da campo nell'ambito delle emergenze". Una dichiarazione del ministero dell’Interno del Gna ha spiegato che il colloquio di Bashagha con la delegazione francese "rientra in una serie di incontri" che il ministro ha tenuto in Francia “con un certo numero di funzionari", al fine di compiere progressi in vari settori, incluso “il sostegno all'autorità nazionale di sicurezza". Il premier Sarraj, da parte sua, si è informato sulle misure intraprese dall'Italia contro il coronavirus in un incontro con l'ambasciatore a Tripoli, Giuseppe Buccino. (segue) (Lit)