Libia: Haftar scende in campo contro il coronavirus e rafforza la presa sul paese (7)

- Infine un portavoce dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in Libia, Ahmed al Aliki, ha rivelato che è in corso una collaborazione con il ministero della Sanità della Libia per equipaggiare un secondo laboratorio a Bengasi, al fine di evitare il problema del trasporto di campioni a Tripoli nel caso di sospetta infezione da coronavirus. "L'Oms ha formato squadre di risposta rapida in tutta la Libia per affrontare l'epidemia di coronavirus", ha dichiarato Al Aliki alla stampa. "Le attività di prevenzione del coronavirus in Libia stanno andando bene", ha aggiunto, osservando che ora ci sono due sale operatorie in Libia equipaggiate dall'Organizzazione mondiale della sanità. (segue) (Lit)