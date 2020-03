Libia: Haftar scende in campo contro il coronavirus e rafforza la presa sul paese (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana, un funzionario del Centro medico di Bengasi, nell'est della Libia, Ahmed Abdel Hamid, aveva detto ad "Agenzia Nova" che se il coronavirus dovesse arrivare in Libia, sarebbe "un disastro in ogni caso, molto peggio di quello che è successo in Iran e in Italia". Il medico, che lavora per il secondo più grande ospedale libico, ha spiegato che le procedure per rilevare casi sospetti di coronavirus non sono disponibili e che i pochi tamponi a disposizione non coprono nemmeno le esigenze degli ospedali libici. Abdel Hamid ha aggiunto che le capacità del centro medico di Bengasi e del resto dei centri sanitari del paese sono scarse: gli ospedali "mancano dei più semplici standard internazionali nell'affrontare tali malattie", mentre il personale medico soffre "della mancanza di formazione e di esperienza, per non parlare della diffusa corruzione amministrativa, della cattiva gestione e della mancanza di trasparenza". Il medico libico ha aggiunto che questi problemi "sono le ragioni alla base del deterioramento del settore sanitario in Libia, che ha costretto i pazienti libici a recarsi in Tunisia, Egitto e Giordania per ricevere cure invece di riceverlo all'interno del Paese". Il Centro nazionale per il controllo delle malattie ha indicato in una nota che "gli scontri armati, la divisione politica e la mancanza di risorse, oltre alla presenza di un gran numero di sfollati, la migrazione illegale, un sistema sanitario debole e il deterioramento dei servizi sanitari, renderanno difficile controllare la malattia se si dovesse diffondere in Libia". (Lit)