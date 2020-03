Armenia: coronavirus, in arrivo in settimana 5 mila kit per effettuare test clinici

Erevan, 17 mar 12:42 - (Agenzia Nova) - Il ministero della Sanità dell'Armenia acquisirà 5 mila e più kit dei test per diagnosticare il nuovo coronavirus entro la fine di questa settimana. Lo ha dichiarato il viceministro della Sanità Lena Nanushyan durante una conferenza stampa. “Entro la fine della settimana riceveremo oltre 5 mila kit dei test per diagnosticare il coronavirus che sono sufficienti per l’attività corrente. Stiamo lavorando su un regime quotidiano, siamo in contatto con i nostri partner internazionali in modo da poter acquisire ulteriori kit”, ha affermato Nanushyan. I casi confermati di coronavirus in Armenia sono 64. (Res) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Il ministero della Sanità dell'Armenia acquisirà 5 mila e più kit dei test per diagnosticare il nuovo coronavirus entro la fine di questa settimana. Lo ha dichiarato il viceministro della Sanità Lena Nanushyan durante una conferenza stampa. “Entro la fine della settimana riceveremo oltre 5 mila kit dei test per diagnosticare il coronavirus che sono sufficienti per l’attività corrente. Stiamo lavorando su un regime quotidiano, siamo in contatto con i nostri partner internazionali in modo da poter acquisire ulteriori kit”, ha affermato Nanushyan. I casi confermati di coronavirus in Armenia sono 64. (Res)