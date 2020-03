Ue: Commissione, quadro temporaneo aiuti di Stato, sovvenzioni dirette, garanzie statali e per banche, prestiti

- La Commissione europea ha inviato ieri sera agli Stati membri un progetto di proposta di un quadro temporaneo di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel contesto dell'epidemia di Covid 19. Il nuovo quadro temporaneo proposto consentirà quattro tipi di aiuti: sovvenzioni dirette e vantaggi fiscali selettivi, garanzie statali per prestiti concessi da società bancarie, prestiti pubblici sovvenzionati a imprese e garanzie per le banche che convogliano sostegno a l'economia reale. Lo si apprende dalla Commissione europea e, a questo proposito, la vice presidente della Commissione europea, responsabile per la concorrenza, Margrethe Vestager, ha spiegato che "la gestione dell'impatto economico dell'epidemia Covid 19 richiede un'azione decisiva" e bisogna agire "in fretta" e "in modo coordinato". Vestager ha spiegato che "le norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato forniscono una cassetta degli attrezzi per consentire agli Stati membri di agire rapidamente ed efficacemente" e che due sono gli obiettivi comuni. (segue) (Beb)