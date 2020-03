Ue: Commissione, quadro temporaneo aiuti di Stato, sovvenzioni dirette, garanzie statali e per banche, prestiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In primo luogo, che le aziende abbiano la liquidità per continuare a operare o per bloccare temporaneamente le loro attività, se necessario, e che il supporto raggiunga le aziende che ne hanno bisogno", ha spiegato. "In secondo luogo, tale sostegno alle imprese in uno Stato membro non pregiudica l'unità di cui l'Europa ha bisogno, soprattutto durante una crisi. Perché dobbiamo essere in grado di fare affidamento sul mercato unico europeo, per aiutare la nostra economia a superare lo scoppio e riprendersi con forza dopo", ha aggiunto. (segue) (Beb)