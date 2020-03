Ue: Commissione, quadro temporaneo aiuti di Stato, sovvenzioni dirette, garanzie statali e per banche, prestiti (3)

- "In quest'ottica, la Commissione consentirà agli Stati membri di utilizzare la piena flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per affrontare questa situazione senza precedenti. Venerdì, la Commissione ha adottato una comunicazione che illustra le numerose possibilità già esistenti. Ho anche annunciato che stiamo lavorando a un nuovo quadro temporaneo per integrare le possibilità esistenti", ha proseguito Vestager. "Da venerdì, le misure che gli Stati membri hanno dovuto adottare per rallentare la diffusione dell'epidemia Covid 19 hanno reso questo lavoro ancora più urgente e necessario. Pertanto abbiamo accelerato il nostro lavoro e ieri sera abbiamo inviato un progetto di proposta per chiedere il parere degli Stati membri per assicurarci che fosse adatto allo scopo. Si applicherà in tutta l'Unione", ha specificato. (segue) (Beb)