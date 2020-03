Ue: Commissione, quadro temporaneo aiuti di Stato, sovvenzioni dirette, garanzie statali e per banche, prestiti (5)

- "Infine, il nuovo quadro temporaneo riconoscerà l'importante ruolo del settore bancario nel far fronte agli effetti economici dell'epidemia Covid 19, vale a dire incanalare gli aiuti ai clienti finali, in particolare le piccole e medie imprese. Il quadro temporaneo chiarisce che tali aiuti sono aiuti diretti ai clienti delle banche, non alle banche stesse. E fornisce indicazioni su come ridurre al minimo gli eventuali aiuti residui indebiti alle banche in linea con le norme dell'Ue", ha evidenziato.Vestager ha spiegato anche che il nuovo quadro "non sostituisce, ma integra la cassetta degli attrezzi con molte altre possibilità già disponibili per gli Stati membri in linea con le norme sugli aiuti di Stato". Ad esempio, "se vogliamo ridurre al minimo i licenziamenti permanenti e i danni al settore dell'aviazione europea, è necessaria un'azione urgente". Per questo, l'esecutivo europeo è pronto "a collaborare immediatamente con gli Stati membri per trovare soluzioni praticabili che preservino questa parte importante della nostra economia, sfruttando la piena flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato". (segue) (Beb)