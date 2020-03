Ue: Commissione, quadro temporaneo aiuti di Stato, sovvenzioni dirette, garanzie statali e per banche, prestiti (6)

- Un risarcimento può essere concesso alle compagnie aeree per i danni subiti a causa dell'epidemia Covid 19, anche se hanno ricevuto aiuti per il salvataggio negli ultimi dieci anni. "In altre parole, il principio "un'ultima volta" non si applica", ha specificato Vestager. Infine, la Commissione sta anche lavorando su modelli "per facilitare il lavoro per progettare misure per affrontare l'impatto dell'epidemia Covid 19. Il primo su come risarcire le società per danni sarà messo online oggi. Abbiamo creato una casella email e una linea telefonica dedicata agli Stati membri, aperta sette giorni su sette. E, soprattutto, ci siamo assicurati che le nostre decisioni possano essere prese molto velocemente", ha concluso.La Commissione ha sottolineato che il nuovo quadro temporaneo proposto consentirà quattro tipi di aiuti: sovvenzioni dirette e vantaggi fiscali selettivi, garanzie statali per prestiti concessi da società bancarie, prestiti pubblici sovvenzionati a imprese e garanzie per le banche che convogliano sostegno a l'economia reale. Questa proposta è stata inviata agli Stati membri per raccogliere le loro opinioni. (Beb)