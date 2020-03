Coronavirus: Mibact, il fumetto del Colosseo protagonista di oggi per la campagna "Io leggo a casa"

- È la storia "Hic" di Roberto Grossi, ambientata al Parco archeologico del Colosseo, il secondo albo di Fumetti nei Musei reso disponibile on line nell'ambito del progetto ideato e realizzato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in collaborazione con la casa editrice Coconino Press - Fandango. È quanto si legge in una nota del Mibact. "Una prima parte dei 51 albi dedicati ai musei e parchi archeologici statali - spiega il comunicato - è così leggibile gratuitamente sulla rete da parte di ragazze e ragazzi che potranno così avvicinarsi al patrimonio culturale nazionale con linguaggi differenti, più affini alle loro sensibilità. In una situazione come quella attuale, in cui le scuole sono chiuse e anche i musei non possono avvalersi della versione cartacea per la didattica, il digitale è di aiuto. Fumetti nei Musei si affianca così a tutti gli strumenti digitali del mibact, a partire dai social network: tutti i giorni i profili ufficiali e dall'intera rete composta dai singoli musei, amplificheranno l'iniziativa su tutte le principali e più popolari piattaforme quali Facebook, Instagram e Twitter. Dopo la pubblicazione integrale di sei albi, che avverrà ogni domenica, oggi si parte dunque con la seconda replica dedicata al Colosseo con la storia e i disegni di Roberto Grossi. Nei prossimi giorni si passerà al Museo archeologico nazionale 'Domenico Ridola' di Matera con i disegni e la storia di Vitt Moretta; alla Pinacoteca di Brera con i disegni e la storia di Paolo Bacilieri; al Parco archeologico di Ercolano con i disegni e la storia di Roberta Scomparsa; al Museo archeologico nazionale di Taranto con i disegni e la storia di Squaz".(Com)