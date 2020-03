Iraq: l’Onu accoglie con favore la nomina di un nuovo premier incaricato

- L’inviato speciale delle Nazioni Unite in Iraq, Jeanine Hennis-Plasschaert, “accoglie con favore la designazione di un candidato premier per formare il governo”. Lo riferisce la Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Iraq (Unami). “Di fronte a crisi di sicurezza, politiche, economiche e sanitarie senza precedenti, l'Iraq ha un disperato bisogno di un governo efficace. C’è un duro lavoro a venire, il sostegno tutte le forze politiche è fondamentali per l'unità nazionale”, si legge sull’account ufficiale Twitter. Il presidente iracheno, Barham Salih, ha affidato oggi l'incarico per formare il governo ad Adnan al Zarfi. A partire dall'aprile del 2003, il premier incaricato è stato membro del Consiglio iracheno per la ricostruzione e lo sviluppo, un gruppo finanziato dal dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Successivamente, è stato nominato nel 2004 da Paul Bremer capo del governatorato di Najaf. Ha mantenuto l'incarico di governatore di Najaf fino al 2005, per poi riassumerlo nel 2009 fino ad oggi. Al Zarfi, membro della tribù Bani Hassan, si è laureato in giurisprudenza islamica presso l'Alfik College, a Najaf. Il premier incaricato ha accusato il religioso sciita Muqtada al Sadr di violare costantemente gli accordi per sciogliere l'Esercito del Mahdi. A causa del suo lavoro con il governo iracheno e la Coalizione, Al Zarfi e la sua famiglia sono stati presi di mira da ribelli e milizie. Un suo zio è stato ucciso nell'aprile 2004 e suo fratello è stato rapito a Kufra il primo dicembre 2005. (Res)