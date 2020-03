Ambiente: da regione Lombardia 250mila euro per rinnovo flotta battelli spazzini a Como

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale della Lombardia ha approvato, su proposta dell'assessore ad Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Lombardia e la Provincia di Como per il parziale rinnovo della flotta dei battelli spazzini della Provincia di Como. Lo stanziamento ammonta a 250.000 euro e il destinatario della manovra è la Provincia di Como, che è attualmente dotata di una flotta composta da 4 battelli, in servizio ormai da parecchi anni, utilizzati per la raccolta e la rimozione sia delle macrofite acquatiche sia dei materiali surnatanti. L'accordo è finalizzato alla protezione, risanamento e miglioramento degli ecosistemi acquatici. Tale contributo permetterà quindi di ottenere una maggiore capacità di sfalcio e di recupero delle macrofite. Consentirà inoltre il risanamento dell'ambiente lacustre attraverso il recupero della biodiversità e una più efficiente attività di raccolta di rami e altri oggetti che restano in superficie che possono limitare la navigazione. "Regione Lombardia ha voluto di stanziare queste risorse per rinnovare la flotta di battelli spazzini. Il nostro impegno - ha sottolineato l'assessore Cattaneo - ha come obiettivo la salvaguardia delle acque e il risanamento ambientale del lago, al fine di contrastare la perdita di biodiversità causata dalla diffusione di specie esotiche invasive. Allo stesso tempo vogliamo rendere più fruibili le aree di interesse pubblico quali porti, approdi, darsene, dove la navigazione è spesso ostacolata dalla presenza di alghe". (com)