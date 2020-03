Iraq: presidente Salih chiede al premier designato Zurfi riforme ed elezioni al più presto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dall'aprile del 2003, Zurfi è stato membro del Consiglio iracheno per la ricostruzione e lo sviluppo, un gruppo finanziato dal dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Successivamente, è stato nominato nel 2004 dall’allora capo dell’Amministrazione temporanea statunitense al potere in Iraq, Paul Bremer, come governatore di Najaf. Ha mantenuto l'incarico fino al 2005, per poi riassumerlo nel 2009 fino ad oggi. Membro della tribù Bani Hassan, Zurfi si è laureato in giurisprudenza islamica presso l'Alfik College, a Najaf. Il premier incaricato ha accusato il religioso sciita Muqtada al Sadr di violare costantemente gli accordi per sciogliere l'Esercito del Mahdi. A causa del suo lavoro con il governo iracheno e la Coalizione internazionale a guida Usa, Al Zurufi e la sua famiglia sono stati presi di mira da ribelli e milizie. Un suo zio è stato ucciso nell'aprile 2004 e suo fratello è stato rapito a Kufra il primo dicembre 2005. (Irb)