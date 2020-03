Coronavirus: Fassina, Forlanini e San Giacomo da riaprire per rilanciare Ssn

- Sul Forlanini, sul San Giacomo e sugli altri ospedali storici di Roma, "serietà vorrebbe che si riconoscesse la necessità di correggere le scelte fatte, non soltanto negli ultimi anni, ma da oltre 20 anni, a livello regionale e livello nazionale. Il punto non è riaprire subito per rispondere a un’emergenza sanitaria che lascia ore o giorni di tempo per aumentare i posti letto, in particolare nelle terapie intensive". È si legge in un post di Stefano Fassina, consigliere di Sinistra per Roma e deputato LeU in un post su Facebook. "Sono evidenti le difficoltà e i tempi necessari - spiega Fassina - Il punto è riconoscere la necessità di girare pagina, archiviare i programmi di surrettizia marginalizzazione del Ssn e rincominciare a dare priorità al servizio pubblico nell’allocazione delle poche risorse disponibili che, invece, è stata data al potentissimo privato convenzionato. Il Forlanini, il San Giacomo e gli altri ospedali storici vanno riaperti nel quadro di una radicale revisione del piano sanitario regionale che preveda anche la riapertura di ospedali meno storici ma decivisi per tanti territori della Regione fuori Gra. Ovviamente, sono necessarie molte più risorse da parte del Fondo Sanitario Nazionale, sistematicamente tagliato da tanti anni. Sarebbe la battaglia sulla quale concentrarsi tutti. Ostinarsi, invece, a rivendicare tutto quanto fatto da parte della Regione Lazio è sbagliato nel merito e autolesionistico sul piano politico".(Com)