Russia: Putin, contrastare rincaro dei prezzi dei prodotti alimentari

- La Procura generale russa e il Servizio antimonopolio devono contrastare il prezzo ingiustificato di alcuni prodotti alimentare nell’attuale situazione economica. Lo ha chiesto il presidente russo, Vladimir Putin, durante una riunione con il consiglio della Procura generale. "È molto importante continuare il lavoro della Procura della Repubblica insieme a quello del Servizio federale antimonopolio per contrastare i reati nel campo dei prezzi dei prodotti alimentari", ha affermato il capo dello Stato, secondo cui ci sono dei contraccolpi nel settore provocati anche dai timori generati dal coronavirus. Secondo Putin, i problemi legati alla diffusione globale della malattia coronavirus e al mercato dell'energia avranno degli effetti sull'economia russa. "Tutti possiamo vedere i problemi emersi a causa del coronavirus, dei prezzi per le fonti energetiche. Ne vediamo le conseguenze per le Borse mondiali, per il tasso di cambio e così via. Tutto ciò avrà un impatto sulla nostra economia, in un modo o nell'altro, sul modo in cui la nostra economia funziona”, ha detto Putin. (Rum)