Città metropolitana Roma: Zotta, progetti per trasporti resilienti nel territorio metropolitano

- La Città metropolitana di Roma, ha partecipato in video conferenza, al decimo meeting del progetto europeo Smart-Mr svoltosi a Budapest. "L'obiettivo del progetto - dichiara Teresa Zotta, vice sindaco della Città metropolitana di Roma - è quello di aiutare le autorità locali e regionali a migliorare le politiche dei trasporti, fornendo misure sostenibili per conseguire sistemi di mobilità low carbon e resilienti nelle regioni metropolitane. Questo è stato il primo meeting della seconda fase del progetto, che prevede di realizzare un piano d'azione con le misure chiave per ottenere trasporti resilienti. L'obiettivo verrà realizzato monitorando un progetto della Regione Lazio che vuole estendere a tutto il territorio metropolitano i servizi di bigliettazione elettronica e info mobilità già previsti per il sistema Metrebus. Questo permetterà di ridurre l'uso del veicolo privato, di regolarizzare il traffico veicolare e gli incidenti stradali, e quindi di decongestionare la mobilità. Quando l'intero sistema sarà a regime consentirà l'interoperabilità dei circuiti esistenti, l'incremento dei canali di vendita diretta, nonché l'apertura a sistemi di pagamento emergenti e nuovi. Ciò permetterà un'integrazione completa dei differenti operatori del trasporto pubblico e delle tariffe, nonché una completa dematerializzazione dei documenti di viaggio. L'introduzione di un titolo regionale unico e l'agevolazione dello scambio modale tra mobilità pubblica, privata e condivisa, nonché l'uso di parcheggi di scambio, ridurranno il trasporto privato e questo decongestionerà la mobilità a sostegno della lotta ai cambiamenti climatici".(Com)