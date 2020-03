Cile: coronavirus, governo prevede 40 mila contagi entro il 1 aprile

- Il governo cileno di Sebastian Pinera prevede 40 mila contagi da coronavirus entro il primo aprile. Lo ha dichiarato ieri il ministro della Sanità, Jaime Manalich, dopo aver annunciato il passaggio dell'epidemia alla "fase 4" di diffusione esponenziale del virus, analoga a quella che attraversano attualmente paesi come Italia e Spagna. "Si tratta di una proiezione possibile, nella media, noi ci stiamo preparando per affrontare uno scenario anche peggiore", ha affermato Manalich in relazione a questa cifra nel corso di un'intervista rilasciata al canale "24Horas". Secondo le stime del ministro cileno della Sanità, "il 75 per cento degli infettati supereranno il contagio con manifestazione di sintomi minori, il 16 per cento richiederà il ricovero in ospedale e l'8 per cento in terapia intensiva". Il numero di contagi complessivi da coronavirus è più che raddoppiato nelle ultime 24 ore, passando da 75 a 156, secondo l'ultimo bollettino trasmesso nella giornata di ieri. (segue) (Abu)