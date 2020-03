Algeria: martedì di protesta malgrado il timore di diffusione del coronavirus

- Proseguono in Algeria le manifestazioni degli studenti contro il sistema di potere, malgrado gli inviti a non scendere in piazza per il timore di contagio da nuovo coronavirus. Le associazioni studenteste hanno lanciato degli appelli per annullare le proteste settimanali che vanno avanti da 13 mesi nel paese. Malgrado gli inviti, numerose decine di persone sono scese in piazza ad Algeri e nella città di Bejaia, chiarendo che le manifestatzuoni sono un dovere nazionale e non bisogna fermarle. Nelle piazze teatro delle manifestazioni è stato dispiegato un imponente dispositivo di agenti di polizia che hanno cercato di disperdere i manifestanti, prima di vietare la protesta mentre il numero di partecipanti cresceva. (Ala)