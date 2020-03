Coronavirus: sindacati, Ama ha garantito bollettino periodico su sanificazioni e regole chiare

- Incontri con i sindacati due volte a settimana e un bollettino periodico su sanificazione e smart working. Sono questi i principali punti accordati tra Ama e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel corso dell'incontro di ieri in video conferenza per decidere insieme il dà farsi dopo la firma del protocollo del 14 marzo tra governo e parti sociali per il contenimento della diffusione del coronavirus. "Ama - riferiscono in una nota Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel Roma e Lazio - si è impegnata a istituire un comitato per l'applicazione delle regole, che si terrà almeno due volte a settimana e sarà composto da azienda, rappresentanze aziendali e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. L'azienda emetterà un bollettino periodico su sanificazioni e smartworking e un ordine di servizio con regole finalmente chiare (si spera) sul contingentamento degli accessi, le procedure da seguire per garantire maggior prevenzione, le istruzioni operative per le unità produttive sull'igienizzazione dei mezzi e delle postazioni da effettuare ad ogni turno e sulle regole per evitare il contatto interumano". Dai sindacati su questo è arrivato l'ammonimento in particolare su un punto. "È stato chiarito - spiegano i sindacati - che va vietato in modo ferreo l'accesso ai mezzi aziendali a tre operatori, come purtroppo è accaduto in questi giorni, e che la sanificazione verrà effettuata su tutti i mezzi (compresi Doblò, Cf nei cimiteri, e Om nelle officine)". (segue) (Com)